Città della cura. Il festival alle Murate

Da oggi fino al 17 marzo alle Murate si terrà il festival per ripensare le nostre città attraverso la cura. È questo l’obiettivo dell’evento promosso dall’associazione ’Tocca a noi’ dal titolo ’Città della cura’

che si terrà nell’ex carcere fiorentino delle Murate il 15, 16 e 17 marzo. Tra lezioni, talk a più voci, presentazioni di libri, performance con ospiti come Cathy La Torre, Padre Bernardo, Elly Schlein, Carlotta Vagnoli, don Mattia di Mediterranea, Jennifer Guerra, Insaf Dimassi, Ilaria Maria Dondi e molti altri. Si approfondirà il concetto di cura inteso non solo come atto medico o affettuoso, ma come un paradigma teorico su cui ripensare le nostre città attraverso quattro declinazioni principali: cura tra generi, cura tra generazioni, cura dell’habitat e cultura della cura. Il festival è reso possibile grazie al contributo di Unicoop Firenze e del Consiglio regionale della Toscana. Ha ottenuto il patrocinio del Comune di Firenze.