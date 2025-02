Città che legge, rinnovato l’accordo

Via libera della giunta comunale al “Patto locale per la lettura“, un accordo per ampliare la base dei lettori e favorire incontri e occasioni in cui coinvolgere soprattutto bambini e ragazzi. L’iniziativa coinvolge, oltre al Comune con la biblioteca CiviCa, altri venti soggetti tra associazioni culturali e sociali, librerie, editori. Si tratta di un rinnovo, che estende fino al 2027 l’accordo. Rispetto al triennio precedente i sottoscrittori sono aumentati con l’entrata di tre nuove realtà; sono comunque possibili anche ulteriori adesioni. Il Patto nasce su indicazione del Centro per il libro e la lettura, istituto autonomo del Ministero della Cultura, nell’ambito del progetto “Città che legge“, cui aderisce anche Calenzano. L’obiettivo dichiarato è quello di mettere in campo un’azione locale coordinata tra istituzioni pubbliche, associazioni e privati che riconoscono la lettura come un valore sociale fondamentale, su cui investire per migliorare il benessere individuale e dell’intera comunità. Da qui l’impegno "a rendere la pratica della lettura un’abitudine sociale diffusa, allargare la base dei lettori abituali, moltiplicare le occasioni di contatto e di conoscenza fra i lettori e chi scrive, pubblica, vende, presta, conserva, traduce e legge libri".