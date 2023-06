Cisl: “Alta velocità, no al people mover a Firenze”

Firenze, 16 giugno 2023 - Il via ai lavori per il completamento del nodo Tav di Firenze è "una notizia finalmente buona", ma "non ci convince la scelta di un people mover per collegare la nuova stazione Foster con Santa Maria Novella e il centro". Lo affermano in una nota il segretario generale Cisl Toscana, Ciro Recce e il segretario generale Fit-Cisl Toscana, Franco Fratini, che preferirebbero "una soluzione più economica e funzionale, come il tapis roulant".

"La realizzazione del people mover - evidenziano Recce e Fratini - comporterebbe la soppressione degli attuali binari 1 e 1A della stazione di Firenze Smn; questa soluzione creerebbe un nuovo imbuto per entrare in stazione, penalizzando fortemente i treni regionali che invece, con la realizzazione dell'Av, dovevano avere benefici in termini di efficienza e di puntualità. Per questo chiediamo alla Regione, prima di dare il via al progetto, di fare una verifica con tecnici di propria fiducia, che vadano ad analizzare l'impatto, tenendo conto anche dello sviluppo e dell'aumento del numero dei treni regionali nel futuro".