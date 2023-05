Circonvallazione sud, cambia la viabilità tra colline e zona industriale

Da via Parlamento Europeo, a via Castelpulci. Sarà questo il primo tratto della cosiddetta ‘Circonvallazione sud’, ovvero l’alternativa alla via Pisana per tagliare il traffico dalle colline alla zona industriale, saltando il centro abitato. L’intervento rientra tra le opere di urbanizzazione del nuovo insediamento industriale di Yves Saint Laurent, che si trasferirà nell’ex centro di calcolo del ministero delle finanze, rimesso a posto da Cassa depositi e prestiti. L’altro tassello in corso di definizione è lo sfondamento di via Masaccio su via Roma. Nei piani del comune c’è la costruzione di una viabilità alternativa per saltare l’abitato di Scandicci e andare direttamente alle principali direttrici viarie e alla zona industriale. Da via Roma a via Masaccio, per arrivare a via dei Ciliegi e poi alla nuova strada realizzata dietro il deposito della tramvia. Da qui a via del Parlamento Europeo, proseguendo diritto praticamente fino a Granatieri. L’altrernativa è prendere la Pisana, via delle Nazioni Unite, la rotonda del fagiolone e poi o Fi-Pi-Li o autostrada. Questo intervento si incastra con la sistemazione di fa via Baccio da Montelupo, all’altezza del ponte all’Indiano, e poi su Scandicci alla rotatoria di via Minevini. In questo modo saranno due le arterie parallele alla via Pisana, che potrà essere saltata in modo che l’amministrazione possa portare avanti il suo progetto di recupero per trasformarla in una sorta di route 66 in salsa metropolitana. Una strada storica che non può essere caricata dal traffico quotidiano perdendo il suo valore anche culturale.