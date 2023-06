Circolo Tennis Firenze, 125° anniversario: serata benefica per il Meyer

Firenze, 23 giugno 2023 – Si è celebrato un momento importante per il Circolo del Tennis Firenze 1898 con una serata di gala e solidarietà per il suo 125° anniversario. Il ricavato dell’evento è stato devoluto alla Fondazione dell’ospedale pediatrico Meyer e lo storico campo centrale è stato il teatro perfetto per celebrare non solo un compleanno importante, ma anche l’imminente consegna del Fiorino d’oro al Circolo. Un riconoscimento alla tradizione sportiva e al merito sociale del Circolo per l’attività svolta.

Molte le autorità presenti alla festa, tra cui il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, per il Comune di Firenze l’assessore Maria Federica Giuliani. Presente anche il vicesindaco Alessia Bettini e per il Circolo del Tennis 1898 il presidente Carlo Pennisi e tutto il consiglio, per la Fondazione Meyer il presidente Gianpaolo Donzelli e il segretario generale Alessandro Benedetti.

La serata è stata resa possibile grazie al principale sostegno delle aziende Spirulina Becagli e Carratelli Luxury Homes. Hanno poi contribuito le aziende: Aquila, Brandini, Firenze Manutenzioni e Kuoyo. Hanno partecipato le aziende: TM Wagen, Only Leather Srl, Pierazzoli Ascensori e Scintilla Multiservice.

La serata è stata presentata da Carlo Nicoletti e Benedetta Rossi, la cena è stata curata da Villa Viviani, il DJ set da Margherita Cirri e i gelati sono stati offerti da Gelateria della Passera e Gelateria Dondoli.