Circolo di Vingone. Arriva Dorian Gray

Dorian Gray. E’ questo il titolo dello spettacolo che si terrà sabato alle 18,30 al circolo del Vingone. Lo spettacolo, interpretato da Simone De Rose, Marta Longo, Luca Sidoli e Romeo Tofani vede l’adattamento e regia di Luca Guerini. La durata prevista è un’ora senza intervallo; lo spettacolo, spiegano gli organizzatori, contiene scene di nudo integrale non volgare. Guerini, fondatore della realtà teatrale Skenexodia, ha studiato alla scuola delle arti di Pino Quartullo, è laureato in letteratura, ha vinto il Siparietto d’oro per il teatro innovativo con lo spettacolo "play", il Mediterranean film festival nella categoria best project con dei video sulla legge Basaglia Per prenotazioni e informazioni, mandare un messaggio whatsapp al 3384116671.