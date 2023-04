Circolo chiuso per rumore, protesta la sinistra

di Sandra Nistri

Da alcune settimane il circolo Arci del Molino deve chiudere i battenti alle 21. Il motivo della chiusura anticipata scaturisce da una ordinanza a firma del sindaco Riccardo Prestini che dispone "per motivi legati al disturbo della quiete pubblica" lo stop nelle ore serali, quelle di maggiore affluenza e anche, dunque, di maggiori introiti per la struttura. Decisione, quella del Comune, pesantemente contestata da Sinistra per Calenzano che pur riconosce la possibilità di problemi di convivenza "con i cittadini residenti e con il sacrosanto diritto al riposo" in presenza di attività di aggregazione ed intrattenimento: "Ma è la prima volta – sottolinea Sinistra per Calenzano – che viene assunto da un sindaco un provvedimento così pesante e punitivo, tale da impedire al circolo, che da oltre settanta anni è un punto di aggregazione per giovani e anziani, di svolgere non solo l’attività di somministrazione verso i propri soci ma addirittura di inibire al consiglio del circolo di accedere ai locali per svolgere la propria normale attività istituzionale". C’è solo da auspicare – prosegue il gruppo di opposizione – "che questa vicenda possa risolversi al più presto con la revoca dell’ordinanza e con l’individuazione di soluzioni che portino ad una attenuazione delle situazioni di disturbo alla quiete pubblica". Un compromesso, dunque, per salvare strutture che rappresentano, in ogni caso, punti di incontro e socialità.

Secondo l’amministrazione comunale l’ordinanza firmata dal primo cittadino ai danni del circolo Il Molino sarebbe scaturita in seguito alla mancata attestazione, da parte del circolo stesso, del rispetto dei limiti acustici dell’attività, richiesta da Arpat e conseguentemente dal Comune già nel gennaio del 2022. A far muovere Arpat erano state diverse segnalazioni di residenti nella zona del Molino relative all’eccessivo rumore causato dalle attività del circolo. Una prima documentazione presentata era stata ritenuta insufficiente da Arpat così come le successive integrazioni. Da qui – su proposta di Arpat – la scelta drastica dell’ordinanza: "Negli anni, nei mesi e nelle ultime settimane – specifica il Comune - l’amministrazione e il sindaco hanno mantenuto un dialogo costante con le parti coinvolte, cercando di trovare una soluzione nell’interesse di tutti, circolo e cittadini".