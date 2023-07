‘CircolAzioni’ omaggia Calvino

Gli appuntamenti estivi promossi dal Comune di Calenzano proseguiranno, domani, con una nuova tappa del festival "CircolAzioni, tra il ricreativo e il culturale". Stavolta la rassegna all’interno dei circoli del territorio, organizzata dal Teatro Manzoni, interesserà il circolo ricreativo Le Croci sulla strada provinciale 8: in programma, dalle 21,15, "Calvinismi, omaggio a Italo Calvino", racconti e curiosità nel centenario della nascita dello scrittore a cura dell’associazione "Sale in Zucca". L’ingresso è gratuito e non occorre prenotazione. Il giorno dopo, sempre con inizio alle 21,15, "Calenzano estate" si sposterà poi nel giardino del Castello di Calenzano Alto con "Scripto facto", spettacolo di improvvisazioni teatrali di "Gian Teatro" basato su frasi di libri portati dagli spettatori. Con Gila Moretti, Andrea Mitri e Alfredo Cavazzoni. Anche in questo caso l’ingresso è libero e gratuito.