Circolava in strada, ma era ricercata Arrestata dagli agenti antidegrado Fuga senza assicurazione: preso

Circolava in città nonostante fosse destinataria di un ordine di carcerazione della Procura. Si tratta di una 49enne italiana arrestata dagli agenti del reparto antidegrado della Polizia municipale insieme agli agenti del commissariato di Rifredi della Polizia. La donna è stata individuata sabato scorso nei pressi di un centro commerciale durante un appostamento. Fermata e accompagnata presso gli uffici del Reparto, dagli accertamenti è risultato a suo carico un ordine di carcerazione ancora in essere per spaccio e altri reati. La 49enne è stata quindi accompagnata a Sollicciano. In un altro intervento un automobilista ha provato a scappare guidando la vettura non assicurata in modo spericolato e rischiando più volte di scontrarsi con altri veicoli ma alla fine le pattuglie della Municipale l’hanno bloccato. Il protagonista del rocambolesco inseguimento notturno è un 56enne italiano di origine slava che è stato arrestato.