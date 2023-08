Circola per il parco delle le Cascine con una pistola giocattolo senza il tappo rosso: denunciato

Firenze, 15 agosto 2023 – Vede una pattuglia della polizia e getta una pistola in mezzo ai cespugli, poi tenta di scappare per il Parco delle Cascine, a Firenze. Gli agenti lo hanno fermato subito, accertando che la pistola è un'arma giocattolo, priva di tappo rosso. L'uomo, 44 anni di Santo Domingo, è stato denunciato per porto senza motivo di oggetti atti a offendere. La pattuglia lo ha individuato vicino alla fermata del tram sulla base di una nota di ricerca comunicata dopo la segnalazione di un passante alle forze dell'ordine. Il cittadino aveva parlato di un uomo che circolava dentro il Parco delle Cascine con una pistola.