Cioni è il figlio riuscito Il rebus famiglia in scena

In tv Paolo Cioni è un volto noto per essere fra i protagonisti, nel ruolo di Marchino, della seguitissima serie Sky dei "Delitti del BarLume" ma il suo curriculum teatrale e cinematografico è ampio e vario. Questa sera alle 21, al Teatro Manzoni di Calenzano, l’attore toscano sarà l’interprete, oltre che autore, dello spettacolo "Il figlio riuscito", storia di un uomo che va a rinnovare la carta d’identità in Comune e ne esce trasformato, come gli eroi dei miti. Ma qui siamo a Pisa. Il testo, però, è volutamente "anche il tentativo di rispondere a una curiosità quasi antropologica: quando in una famiglia si insinua lo spettro della malattia dal nome più spigoloso ed evocativo di sventura dei nostri tempi, l’Alzheimer, cosa accade in chi ne viene travolto?".

L’indagine, dunque, è sugli effetti che una patologia di questo tipo può avere in una famiglia ‘normale’: nel caso raccontato da Cioni ogni punto di riferimento sembra dissolversi e ciascuno mette in pratica le proprie personali strategie di sopravvivenza, la realtà che era così familiare si deforma prendendo una piega surreale e grottesca, in cui il protagonista si muove cercando goffamente un equilibrio. Per tutti i componenti del nucleo il confronto e la lotta è tra un passato che appare quasi "mitologico" e un futuro incertissimo da affrontare. Alla fine Paolo Cioni affida alle parole del suo alter ego una confessione, una cerimonia voo doo, la battaglia contro il vuoto che sempre lascia chi se ne va.

I biglietti per lo spettacolo sono acquistabili su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita Box Office Toscana. Info e prenotazioni: www.teatromanzonicalenzano.it, [email protected] Il costo è di 14 euro (ridotto under 20 e over 65, soci Coop e allievi Scuola Foà 12 euro).

Sandra Nistri