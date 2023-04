Ciocche di capelli tra le tombe, caccia ai responsabili

E’ ancora difficile da chiarire la vicenda delle ciocche di capelli trovate al cimitero di San Mauro. Ieri, il magistrato non ha convalidato il sequestro dei reperti, effettuato dai carabinieri di Signa dopo la richiesta d’intervento del sindaco Giampiero Fossi. Non sarebbero state infatti ravvisate possibili ipotesi di reato. Resta massima invece l’attenzione del Comune e della Misericordia di San Mauro a Signa, che da marzo gestisce il camposanto, dopo l’interruzione del rapporto (a seguito di una lunga battaglia legale) fra i vecchi gestori e il Comune. La preoccupazione nei confronti del cimitero è notevole anche in considerazione del clima difficile, con varie cause e polemiche di singoli cittadini esasperati dalle tombe fatiscenti e dai loculi pericolanti. "Siamo subentrati il 1° marzo – spiega Carlo Sparavigna, provveditore della Misericordia di San Mauro – e ancora non abbiamo fatto interventi. Abbiamo accettato questo incarico proprio per dare un servizio alla comunità e siamo rimasti molto dispiaciuti dall’episodio. È impossibile che i capelli derivino dalle ultime esumazioni fatte dalla ditta precedente, più di tre mesi fa. E noi non ne abbiamo ancora effettuate. Tutto fa pensare che siano stati messi lì recentemente". Ma se non c’entrano le vecchie esumazioni perché portare delle ciocche al cimitero? Per qualche rito macabro? O per un dispetto nel clima di tensione che caratterizza il camposanto? A convalidare la seconda ipotesi ci sarebbero alcuni precedenti. "Da quando abbiamo iniziato la nostra gestione – conclude il provveditore – siamo stati contattati più volte da cittadini arrabbiati per aver trovato il cancello del cimitero chiuso in pieno giorno. Eppure noi lo avevamo lasciato aperto ed è impossibile che sia stato il vento perché la chiusura scatta solo esercitando una certa pressione. Abbiamo pensato a una ragazzata, senza dare peso alla cosa. L’episodio dei capelli è stato invece molto spiacevole".

Lisa Ciardi