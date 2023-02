Cinquecento maschere per un premio E a vincere è il prossimo carnevale

Sancarnivalparty, edizione 2023: tante maschere di vario tipo, dalle più bizzarre alle più semplici hanno dato voce ed espressione alle mille sfumature del carnevale. Circa 500 i giovani che hanno riempito il tendone dove ha preso vita la festa carnascialesca organizzata dall’associazione delle Contrade sancascianesi, presieduta da Ilena Cappelli. Sono saliti sul podio la barretta di cioccolato Milka e la marmotta che confezionava la cioccolata interpretati da Francesco Guarducci e Lorenzo Barubiani. I voti sono stati espressi contrattualmente cliccando sulla pagina facebook e nella notte di festa sancascianese. I vincitori si sono aggiudicati vari premi tra cui cene, buoni, kit di bellezza, smartbox.

“La vittoria in realtà è stata incassata da tutti – dice il sindaco Roberto Ciappi –, dall’organizzazione che ha centrato l’obiettivo mettendo in piedi una festa ben architettata e dai partecipanti, che hanno elaborato un’idea e si sono impegnati nella ricerca e nella maggior parte dei casi nella realizzazione fai da te del costume e della messa in scena”. I fondi raccolti andranno a sostenere la realizzazione della kermesse attesa per il 26 marzo, il carnevale medievale sancascianese che metterà in scena circa mille figuranti per le vie del centro. La partecipazione non è mancata neanche alla festa pomeridiana del giorno dopo, organizzata dalla Pro Loco, che ha travolto anche i più piccoli offrendo un divertente pomeriggio.