Cinque milioni per i nuovi impianti Tour nei cantieri di sindaco e assessore

Oltre 5 milioni di euro. A tanto ammonta il valore degli investimenti in ambito sportivo del Comune di Barberino Tavarnelle. Il sindaco David Baroncelli, l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Fontani e il consigliere comunale delegato allo Sport Francesco Tomei, hanno effettuato un giro nei cantieri per fare il punto sulla fase di realizzazione. Tra i progetti spicca il primo impianto del Chianti dedicato a tutte le attività al coperto, la palestra polivalente adiacente al campo sportivo di Barberino destinata allo svolgimento degli allenamenti e delle partite degli sport di squadra. Investimento per 1 milione e 300mila euro, l’impianto è una tensostruttura in legno lamellare in grado di accogliere le manifestazioni sportive indoor come pallamano, pallavolo, basket, karate e altre discipline, oltre che a spettacoli, concerti, iniziative di vario genere, attività della Protezione civile. Prevista anche la realizzazione di un parcheggio da 150mila euro, in via Manzoni con l’obiettivo di creare una zona di accesso all’impianto sportivo e alla nuova palestra.

Intanto allo stadio di Tavarnelle ha preso il via l’opera di adeguamento alla serie C per una spesa di 630mila euro. Saranno realizzati un nuovo settore e una tribuna, destinata alla tifoseria ospite, un impianto di illuminazione, un sistema di videosorveglianza, l’adeguamento per le partite in notturna. L’intervento consentirà di avere fino a 1500 posti a sedere. Un altro nuovo impianto è quello in corso di costruzione alla scuola primaria Andrea da Barberino. "Con un investimento da 750mila euro - dichiara Baroncelli – portiamo avanti la costruzione di una palestra polivalente destinata alle attività motorie degli studenti e alla formazione delle atlete di ginnastica artistica per la quale sono stati studiati ambienti ad hoc". "L’opera – sottolinea l’assessore Fontani – vuole offrire una risposta di qualità alle esigenze del mondo sportivo locale con l’obiettivo di riorganizzare la distribuzione degli sport indoor". Al campus di Bustecca è prevista la realizzazione del parcheggio da 53 posti auto, per 500mila euro. Prossimi al via i lavori al campo sportivo di Sambuca, ultimata la progettazione per il manto sintetico dello stadio di Barberino Val d’Elsa, valore 1 milione di euro.

In primavera sarà invece il turno del manto sintetico dello stadio di San Donato in Poggio, 900mila euro. In questo pacchetto c’è anche la realizzazione di un campetto da calcio recintato aperto a tutti in via Don Minzoni per 40mila euro.

Andrea Settefonti