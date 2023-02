Cinque milioni dal Pnrr per rendere più sicuri nidi e scuole dell’infanzia

Il Comune di Firenze ha ottenuto 5 milioni di fondi Pnrr per riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido Pollicino, Scoiattolo, Merlo, Lorenzo il Magnifico, Madama Dorè e per la scuola dell’infanzia Fortini. I finanziamenti, che fanno parte del Piano nazionale per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, si aggiungono ai finanziamenti Pnrr che il Comune ha già ottenuto per ristrutturare, riqualificare e mettere in sicurezza le sue scuole. Per l’edilizia scolastica, l’ammontare dei fondi Pnrr ottenuti è di quasi 44 milioni (comprese le risorse del Fondo per l’avvio di opere indifferibili).