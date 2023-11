Cinque incontri coi cittadini. Il Comune apre al dialogo

di Pier Francesco Nesti

Cinque assemblee per fare il punto della situazione, quando sono passate poco più di due settimane dall’alluvione, ma soprattutto ascoltare le istanze dei cittadini vittime di questo drammatico evento. Sono quelle programmate dall’amministrazione comunale e che il sindaco Andrea Tagliaferri aveva già anticipato nei giorni scorsi con un video sulla propria pagina Facebook: si comincia domenica 19 alle 16 presso il salone parrocchiale della chiesa del Sacro Cuore in via De Gasperi; il giorno dopo, lunedì 20 alle 21, l’incontro sarà presso il circolo Rinascita di San Piero a Ponti in piazza del Popolo; nuova assemblea il giorno successivo, martedì 21, sempre alle 21, presso il circolo Risorgimento di Capalle. Le ultime due saranno invece lunedì 27 alle 21 presso il circolo Rinascita di Campi Bisenzio e mercoledì 29 novembre alle 21 presso l’Auditorium della scuola Garibaldi.

"Credo sia giusto – ha detto Tagliaferri – che l’amministrazione dia alla cittadinanza una possibilità di confronto, di ascolto e anche di ’sfogarsi’ per parlare delle criticità che ci sono state sul nostro territorio. Ma anche, da parte nostra, per spiegare e informare su come abbiamo gestito l’emergenza. Partiamo da una delle zone di Campi che ha subito più danni e via via ci sposteremo verso il centro del Comune".