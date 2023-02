Cinque dosi di cocaina recuperate grazie al fiuto infallibile di Nello Scatta anche una denuncia

Prime uscite “ufficiali” dei cani della neonata Unità cinofila della polizia municipale. Ieri Stornello, detto Nello, insieme a un “collega” del team di addestratori ha scovato cinque dosi di cocaina consentendo agli agenti di denunciare lo spacciatore.

L’intervento prende il via dalle segnalazioni dei residenti della zona di Ugnano-Mantignano su una Mini Cooper che tutti i pomeriggi arrivava in zona e vi rimaneva fino a tarda sera facendo tappa in diversi luoghi. Gli agenti, insieme a una pattuglia del reparto antidegrado hanno intercettato e fermato l’auto in via dei Pozzi di Mantignano per un controllo accurato. Con l’ausilio di Nello e di un altro esemplare del team di formatori, è stata perquisita l’auto e le aree circostanti. L’uomo, cittadino straniero, è stato trovato in possesso di poco meno di 5 grammi di coca, già divisa in 5 dosi. La droga è stata sequestrata e la persona, nota alle forze dell’ordine, è stata denunciata per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.