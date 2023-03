Cinque camminate lungo i sentieri Cai Iniziativa del Comune

Cinque camminate per conoscere i nuovi sentieri Cai di Lastra a Signa. A promuoverle il Comune dal 1° aprile quando, alle ore 15, la passeggiata prenderà il via dal parcheggio delle mura di Malmantile. I partecipanti percorreranno l’Anello di Lecceto verso Brucianesi e la valle dell’Arno, passando accanto all’Eremo, per scoprire angoli inconsueti, tra l’ombra del bosco della valle del Rio di Biancana e il lago di Bellosguardo. Il 15 aprile sarà la volta dell’Anello della Guerrina, alle 15 dal parcheggio delle Quattro strade.