Cinquanta auto storiche si sfidano. Strade chiuse e divieti di sosta

Oltre cinquanta auto storiche sono le protagoniste domani, domenica, della quindicesima edizione della "Firenze – Fiesole", manifestazione non competitiva, definita "concorso di eleganza dinamico", con partenza alle 10.30 da piazza Edison, dopo il briefing di Piazzale Michelangelo. La manifestazione è organizzata dalla Scuderia Automobilistica Clemente Biondetti con la formula della "mostra dinamica", non una gara di velocità, quindi, ma un’esposizione che da Firenze sale fino a piazza Mino a Fiesole, dove le auto partecipanti rimarranno esposte fino al primo pomeriggio. All’arrivo dei partecipanti, sotto il loggiato del Comune di Fiesole, si terrà la premiazione. Il passaggio delle auto storiche comporterà limitazioni al transito e alla sosta. Nello specifico, dalla 9.30 alle 11.30 sarà chiusa la strada che collega Fiesole con la frazione di San Domenico (quindi piazza San Domenico, via G. Mantellini, via Angelico e, parzialmente, piazza Mino). Inoltre è imposto il divieto di sosta in via Angelico, piazza Mino e via Portigiani dalle ore 9.30 alle ore 16.30. Sospeso dalle ore 9.30 alle ore 11.30 il servizio di trasporto pubblico della linea n. 7 di Autolinee Toscane.

D.G.