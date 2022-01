Figline Valdarno, 7 gennaio 2022 – Un giovane cinghiale è stato avvistato e poi catturato con le mani dalla polizia provinciale in un cortile in pieno centro storico a Figline Valdarno. E' successo giovedì scorso, 5 gennaio. E' la prima volta, racconta il personale della polizia povinciale di Firenze, che un cinghiale si è avvicinato così tanto al centro abitato di Figline.

Il cinghiale stazionava nei giardini Morelli. Spaventato dalla presenza di una signora con un cane, è scappato poi verso via Fabbrini ed è entrato in una corte chiusa, dove i vigili sono riusciti a trattenerlo fino all'arrivo della polizia provinciale, che lo ha catturato con le mani, prendendolo dalle zampe posteriori, senza ricorrere ad armi da fuoco né ad altri strumenti per bloccarlo. Il cinghiale aveva una ferita sul muso, forse per un urto con un'auto, ed era molto stanco.

L'animale è stato poi trasferito in un'area recintata, nella zona di Firenzuola, dove nel 2021 la polizia provinciale ha portato 584 cinghiali catturati nel corso degli interventi che ha effettuato sul territorio.