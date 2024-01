Cinghiali, Fedagripesca Toscana: “Problema urgente, Prato è solo ultimo caso”

Firenze, 17 gennaio 2024. “L'aumento esponenziale dei cinghiali è un problema urgente e va risolto. Il ministero competente aveva parlato chiaro: i cacciatori hanno come obiettivo quello di abbattere un certo numero di esemplari, per far sì che non si diffonda la peste suina.

Sono i cacciatori che devono intervenire. Se poi non si riesce a raggiungere gli obiettivi minimi allora seguo quanto detto dal governo, in quel caso servirebbe l'aiuto dell'esercito”. È quanto afferma Ritano Baragli, vicepresidente di Fedagripesca Confcooperative Toscana, a proposito dell'allarme cinghiali con gli ultimi avvistamenti a Prato. “Le cronache di questi giorni - dice Baragli - riportano avvistamenti a Prato, ma sono solo gli ultimi casi di una lunga serie. In tutta la Toscana la situazione è molto complessa e ho avuto modo di farlo presente direttamente alla vicepresidente e assessora all'agricoltura Stefania Saccardi. Bisogna evitare il proliferare di questi animali, così come porre un limite all'eventualità che si possa diffondere la pericolosa peste suina”.

“Per questo la strada è solo una: ridurre il più possibile tali esemplari – conclude Baragli -. E non mi riferisco solo ai cinghiali ma pure ai caprioli: anche in quel caso le problematiche restano aperte”.