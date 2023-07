Cinghiale in strada Il video al Gignoro "Guardate, pazzesco"

Cinghiale a spasso a Coverciano, come se il rione fosse una boscaglia di campagna. "Guardate, guardate... va nella scuola dei bambini" dice sconcertato un utente Facebook postando il video dell’ungulato sulla pagina del quartiere.

L’automobilista, procedendo a psso d’uomo, è rimasto sbalordito quando giovedì pomeriggio si è imbattuto in un cinghiale nella zona di via del Guarlone – per la verità vicinissima alle pendici di Settignano e ai primi boschi a est della città ma comunque ad alta densità abitativa – e non ha perso tempo afferrando lo smartphone e filmando l’insolito incontro. Non è la prima volta che si segnalano avvistamenti in città.

Poco prima dell’estate infatti erano stati fotografati a Novoli lungo l’argine del Mugnone di viale Redi alcuni esemplari di cinghiale (dal video sembrava si trattasse della madre con alcuni cuccioli al seguito) mentre a Sorgane, dopo l’avvistamento di un altro cinghiale, si rese necessaria addirittura la chiusura a scopo precauzionale del giardino pubblico del quartiere per alcuni giorni. Altre segnalazioni sono arrivate dai dintorni dell’ospedale di Careggi e dal camminamento lungo l’Arno che porta dai giardini di Bellariva al Girone.

Avvistamenti che, ovviamente, sono spesso accopagnati da polemiche perlopiù dettate dalla paura. Di base i cinghiali non attaccano l’uomo e non sono pericolosi ma ci sono delle variabili da tenere in considerazione. La prima riguarda proprio la presenza o meno di cuccioli.

Se il cinghiale femmina si sente minacciato e teme per l’incolumità dei proprio piccoli può infatti attaccare. Non di meno è facile prevedere i rischi di un improvviso attraversamento di una strada urbana da parte di un esemplare per gli automobilisti e ancor di più per gli scooteristi. Ma perché i cinghiali si avvicinano così alla città. Per via della siccità i boschi scarseggiano di cibi e gli animali si avventurano a cercarli vicino alle case e ai cassonetti.

