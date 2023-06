Cinema dei ragazzi ogni sabato in Salablù

di Barbara Berti

I vagoni della metropolitana milanese vestono alla campigiana. E’ infatti nello stabilimento della multinazionale Knorr-Bremse, leader nel mercato globale dei sistemi frenanti e di altri sistemi per veicoli ferroviari e commerciali, che si stanno in questi giorni allestendo 46 treni, ciascuno composto da sei carrozze, destinati alle nuove linee metro. L’ordine era arrivato da Hitachi Rail alla fine del 2022, e prevede la fornitura di sistemi di frenatura pneumatici, dotati di unità di controllo dei freni modulari FlexControl e i sistemi di porte forniti da Ife, il marchio leader mondiale di Knorr-Bremse per i sistemi di entrata.

Si tratta di porte scorrevoli – spiegano da Knorr Bremse – altamente affidabili, che hanno un peso ottimizzato, richiedono poca manutenzione e svolgono un ruolo fondamentale nel garantire che i passeggeri possano salire e scendere dai treni in modo rapido e sicuro. "Sono orgoglioso – dichiara Simone Mantero, amministratore delegato di Knorr-Bremse Rail Systems Italia – che Hitachi Rail ci abbia scelti nuovamente come partner affidabile e non solo per la fornitura di sistemi come quello frenante e il sistema porte, per i quali siamo leader sul mercato, ma anche con un primo ordine di accoppiatori per i veicoli passeggeri su rotaia".

In questo modo l’azienda di Campi fa il suo debutto in un segmento di mercato tecnicamente impegnativo ma in forte crescita. I sistemi di accoppiamento – che vanno a sostituire i vecchi sistemi di aggancio standard –, grazie alla tecnologia e alla digitalizzazione, permettono di incrementare la capacità di trasporto passeggeri e merci mantenendo, al contempo, gli stessi livelli di funzionalità, consumi e sicurezza. Dal 2019, Knorr-Bremse ha sviluppato un’ampia gamma di accoppiatori modulari per vari tipi di treni passeggeri, tra cui l’accoppiatore centrale AutoLink e l’accoppiatore semipermanente ShortLink. "Oltre a essere estremamente robusti e resistenti, i sistemi sono dotati di numerose funzioni per applicazioni di accoppiamento automatico sicure e affidabili", fanno sapere dall’azienda che mira a diventare, entro il 2026, uno dei principali fornitori di soluzioni di sistema automatizzate per l’industria del trasporto ferroviario.