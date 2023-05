Cimitero Trovato macabro reperto

di Paolo Guidotti

Andare al cimitero, e trovare lungo il viale principale un femore umano: capita anche questo nel cimitero comunale di Borgo San Lorenzo. Lo ha segnalato un cittadino, che si firma Danilo Modi e si dice indignatissimo per l’accaduto. Era entrato nel cimitero borghigiano e si è trovato di fronte un osso, in bella vista, sul lato destro del corridoio principale. Così prima ha avvertito i carabinieri, e poi, incrociando una pattuglia della polizia municipale di Borgo San Lorenzo, in servizio per una corsa podistica, li ho portati nell’area cimiteriale, mostrando il macabro reperto. Già ieri, in una nota, il Comune aveva dato notizia dell’accaduto, dicendo che sia la polizia municipale che il personale in reperibilità al cantiere erano intervenuti al cimitero comunale, "dove è stato rinvenuto quello che sembra essere un oggetto osseo". Aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Patrizio Baggiani: "Il nostro personale si è prontamente recato sul luogo e abbiamo immediatamente attivato tutte le procedure necessarie, compresa l’indagine per accertare fatti ed eventuali responsabilità". Modi replica con forza: "E’ soltanto incuria vergognosa, che il sottoscritto dichiara e documenta almeno dal 2006. In passao infatti ho già fatto altre denunce, perché non è la prima volta che accadono questi episodi. La volta precedente i resti umani erano stati lasciati a sinistra del viale principale, accanto ad una scopa e, come documentato c’era allora una calotta cranica, una porzione di femore e altro". Modi dice di avere una documentazione fotografica corposa di questo perdurante stato d’incuria "Questa volta mi sono davvero scocciato, domani consegnerò tutto ai carabinieri".

Le riesumazioni dei resti mortali sepolti nel cimitero comunale non sono svolte direttamente dal Comune, ma da una ditta incaricata. "Il personale comunale venuto domenica al cimitero, dietro esplicita richiesta dei carabinieri dopo che hanno ricevuto la mia segnalazione, alle mie rimostranze ha risposto che il cimitero è gestito da una cooperativa. Ma è una giustificazione? Chi ne è responsabile? Il Comune non controlla? I soldi non sono della collettività?". Modi mostra anche le foto che dimostrano, "una vergognosa sciatteria e incuria": ci sono le corde "che servono per calare le bare e che sono in terra da almeno 20 giorni" e le tombe mal allineate.