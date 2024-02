Busta con un pezzo di lapide indirizzata al sindaco di Signa. Inquietante scoperta al cimitero

Firenze, 18 febbraio 2024 – Il cancello del cimitero di San Miniato a Signa chiuso con un lucchetto. Sulle inferriate, un volantino con la misteriosa sigla “Cpssp” per rivendicare il gesto e protestare in merito alle condizioni dei camposanti comunali. A terra, infine, un plico contenente un pezzo di lapide indirizzato al sindaco di Signa Giampiero Fossi e abbinato a una lettera.

Episodio inquietante, questa mattina, a Signa, dove, per la terza volta da novembre, il cancello di un cimitero (stavolta quello di San Miniato) è stato chiuso forzatamente e abusivamente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione e della compagnia di Signa che, insieme ai tecnici comunali, hanno usato un flessibile per rompere il lucchetto e consentire nuovamente l’accesso ai cittadini. Sempre gli uomini dell’Arma hanno preso il volantino e il plico con una lettera che invitava il primo cittadino a tenere la lapide (presente all’interno) a Villa Alberti, in Comune, al Museo della Paglia o sul suo comodino. Su quanto accaduto sono in corso indagini e accertamenti.

“Gesti vili e tentativi intimidatori: ancora una volta ci troviamo a doverci difendere dalle azioni e dalle parole di alcuni personaggi, ancora da identificare, che questa mattina hanno chiuso con un lucchetto il cancello del cimitero di San Miniato e affisso un nuovo cartello dove si contesta violentemente la gestione dei servizi cimiteriali – ha commentato il primo cittadino di Signa, Giampiero Fossi -. In più, in busta chiusa, una lettera rivolta a me dove si riportano minacce e avvertimenti e nella quale è stata inserita anche parte di una lapide in marmo. Parole infamanti che puntano il dito verso di me, verso l’amministrazione comunale ed estese addirittura a parte della stampa locale che da sempre invece svolge il proprio lavoro con serietà e massimo rispetto. Ovviamente è stata fatta denuncia ai carabinieri, il cancello è stato riaperto e le forze dell’ordine sono già a lavoro per rintracciare i responsabili. Non lasceremo correre neanche questa volta e andremo fino in fondo alla vicenda. Sono azioni spregevoli, ingiustificabili, la cui gravità non può essere taciuta. Come amministrazione non ci lasceremo certamente intimidire, andremo avanti con i lavori in programma e con il progetto di risistemazione dei cimiteri, in particolare quello di San Mauro su cui ci siamo spesi e impegnati da tempo. La situazione cimiteriale non è semplice e non lo abbiamo mai negato ma, da marzo 2023, la gestione dei cimiteri è tornata direttamente nelle mani del Comune e il lavoro fatto fino ad oggi è stato tanto".

Quello registrato stamani è l’ennesimo di una serie di episodi iniziati nell’aprile 2023 con il ritrovamento di alcune ciocche di capelli nel cimitero di San Mauro. Poi sono seguiti i lucchetti ai cancelli il 1° novembre, per Ognissanti, il 1° gennaio scorso e ieri, ma anche lettere anonime o firmate con la stessa sigla Cpssp e volantini. Infine, nelle ultime settimane, due gesti inquietanti: alcune croci prese dai cimiteri e lasciate sotto i portici di viale Mazzini, a due passi dal Comune, e ancora una porzione di lapide appoggiata accanto alla porta del municipio.