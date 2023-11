Cimitero con cartello ’chiuso’ . Avviso falso, esplode la polemica

Cimitero chiuso con un lucchetto, con tanto di volantini di avviso. Ma è tutto falso. Nuova bufera sui campisanti di San Mauro a Signa e San Miniato, da anni al centro di polemiche e battaglie legali. Ieri, proprio in uno dei giorni di massima affluenza, all’esterno delle due strutture è stato affisso un cartello a firma "Cpssp". "Avvisiamo la cittadinanza – si leggeva nel testo - che questa struttura è stata dichiarata inagibile per pericolo crolli dopo sopralluogo nel maggio 2023 dei vigili del fuoco. Relazione trasmessa correttamente all’amministrazione comunale. Conseguenza: ancora tutto lasciato all’indifferenza più totale; vista l’assoluta incuranza deve esser chiusa per non mettere a rischio l’incolumità di chi varca quel cancello!". Insieme al falso cartello, cittadini e gestori hanno trovato, a San Mauro, l’ingresso chiuso con catena e lucchetto, mentre a San Miniato il cancello è risultato forzato, con la conseguente rottura del motore per l’apertura automatica. "Ho presentato denuncia ai carabinieri per interruzione di pubblico servizio e danneggiamenti – spiega il sindaco di Signa, Giampiero Fossi – perché quello che è accaduto è grave. Non è una ragazzata, visto che dati falsi, come la chiusura e l’attuale inagibilità, sono mescolati a episodi veri, come il sopralluogo dei vigili del fuoco". Sui cimiteri comunali le polemiche vanno avanti da anni e su tanti fronti. I cittadini (soprattutto a San Mauro) lamentano da tempo il degrado di alcuni loculi, talmente fatiscenti da dover essere puntellati. Il Comune per contro, anche a seguito delle proteste, ha interrotto il rapporto con la vecchia società di gestione (con la quale è in corso un contenzioso), dando il via ad alcuni lavori. "Nell’ultimo anno sono stati fatti molti interventi e i primi risultati si vedono – continua il primo cittadino – anche se a San Mauro tanto resta da fare. Abbiamo stanziato altri 200mila euro proprio per San Mauro, più 80mila euro per pluviali e ringhiere sia qui che a San Miniato. Nei prossimi mesi la situazione migliorerà ancora".