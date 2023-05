Cimiteri comunali, la gestione passa in mano a una ditta privata

Ora c’è anche l’ufficialità. Per la prima volta in assoluto la gestione dei cimiteri comunali sestesi non sarà pubblica. Dopo l’effettuazione della gara europea in modalità telematica, infatti, è stata assegnata la concessione mediante project financing del servizio alla Società Italiana Lampade Votive Elettriche Silve che aveva presentato una proposta legata anche alla progettazione e realizzazione di lavori di adeguamento, riqualificazione e manutenzione. Nello svolgimento procedura di gara, per la durata presunta di 24 anni, la società aveva un diritto di prelazione. L’importo stimato delle opere che dovrebbero essere realizzate sfiora i 15 milioni e 500 mila euro, oltre un milione e 600 dei quali per interventi da ultimare nei primi cinque anni dalla concessione per i quali è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica. In particolare, il concessionario dovrà farsi carico, nel cimitero maggiore di via Gramsci, dell’abbattimento delle barriere architettoniche con l’installazione, quando necessario, di ascensori oltre che degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Altro impegno quello della realizzazione di ulteriori ossari sia in nuovi fabbricati che in seguito alla demolizione di alcune cappelle dissestate. È prevista inoltre la realizzazione di una sala del commiato per la celebrazione di funerali non religiosi e l’individuazione di uno spazio per la dispersione delle ceneri.

S.N.