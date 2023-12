Cimiteri Abbandono e degrado: "Da marzo al via la riqualificazione"

SIGNA

"Verranno affidati entro febbraio-marzo 2024 i lavori per i nuovi loculi di San Mauro a Signa e, dopo 2-3 mesi, partiranno le estumulazioni". Sono i tempi annunciati dal sindaco di Signa, Giampiero Fossi, nel corso dell’affollata assemblea di ieri sulla situazione dei campisanti, da anni (e tuttora) oggetto di polemiche per le gravi condizioni di degrado. "Il progetto di San Mauro – ha detto Fossi - punta a realizzare 112 loculi, 35 ossari di dimensione 31x79x45 e 45 ossari da 31x55x45: questo consentirà una rinnovata fruibilità degli spazi e di liberare i loculi rovinati procedendo alla demolizione. La situazione dei cimiteri è complessa – ha proseguito - e ci sono criticità annose sulle quali lavoriamo da mesi. Gli atti amministrativi sono rimasti bloccati a lungo da una causa legale col gestore privato. Dal 1° marzo, a causa degli impedimenti legali, il Comune è subentrato al privato nella gestione delle strutture e da allora lavoriamo con impegno per ripristinare condizioni di decoro e sicurezza". Il primo passo – è stato spiegato - è stato fatto affidando i servizi cimiteriali al Consorzio Opere di Misericordia di Firenze: dal 23 gennaio 2024 quindi, partiranno le esumazioni a San Mauro; a novembre 2023 è stato mandato un primo avviso ai parenti e a breve saranno inviate le raccomandate alle circa 200 famiglie coinvolte. "Da quando abbiamo ripreso in mano la gestione dei cimiteri, ci siamo mossi subito con interventi che potessero superare elementi di degrado presenti da tempo – ha detto ancora il sindaco – abbiamo realizzato 330 ossari a San Mauro; abbiamo eliminato l’amianto dalle tettoie e sistemato una porzione del tetto, a seguito della segnalazione dei vigili del fuoco, ripristinato le ghiaie e i condotti d’acqua, affidato gli incarichi per la manutenzione degli ascensori; posizionato rastrelliere e cassette per la pulizia".

Lisa Ciardi