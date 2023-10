Ciliegi, spogliatoi pronti

Tutto pronto nella frazione dei Ciliegi per l’inaugurazione dei nuovi spogliatoi con docce al servizio dei due campi sportivi. Realizzati dal Comune con un finanziamento regionale di 240mila euro, sono ampi 112 metri quadri e senza barriere architettoniche. La struttura è energeticamente autosufficiente. Il taglio del nastro sarà sabato alle 15 in via del Bruscheto col sindaco Piero Giunti e l’assessore Tommaso Batignani. "Abbiamo realizzato un edificio in grado di promuovere la riqualificazione del plesso esistente, di cui diventa un elemento di riferimento, ma ben inserito architettonicamente nel contesto urbano" sottolinea Batignani.