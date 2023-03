Ciclostorica La Lastrense, sarà una seconda edizione col botto

di Lisa Ciardi

Due giorni di festa per la seconda "Ciclostorica La Lastrense". La manifestazione, che darà il via al 12° Giro d’Italia d’Epoca (prima volta in Toscana) varrà come prova della Coppa Toscana Vintage e della manifestazione Giro d’Italia Unione Nazionale Veterani dello Sport, e sarà un’occasione per scoprire una parte di Toscana in sella a due ruote, rigorosamente vintage. A organizzarla il Gs Tre Emme di Lastra a Signa in collaborazione con il Comune, con il patrocinio di Regione, Città Metropolitana e Comuni di Lastra a Signa, Scandicci, Montespertoli, San Casciano e Montelupo. Il programma è stato presentato ieri, a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Regione, dal sindaco di Lastra a Signa Angela Bagni, dal consigliere regionale Fausto Merlotti, dal vicepresidente della Tre Emme-La Lastrense Mauro Caverni e da Gianni Taccetti per l’Unione Nazionale Veterani dello Sport Le Signe. Con partenza e arrivo a Lastra il 19 marzo, la manifestazione attraverserà Scandicci, Montespertoli, San Casciano e Montelupo.

Tanti gli eventi collegati. Il 18 marzo verrà organizzata con l’ Uisp Firenze la "Pedalata Rosa 2023", lungo la ciclabile dell’Arno fino alle Cascine. Sabato 18 e domenica 19, lo Spedale Sant’Antonio e piazza Garibaldi ospiteranno il mercatino vintage con cimeli dei campioni del passato, con il "Coppiano" Gianfranco Trevisan e gli amici del "Museo Gino Bartali" di Ponte a Ema. In piazza del Comune saranno allestiti gli stand dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco e del gruppo storico dei pompieri Firenze. Domenica 19 Ginestra Fiorentina ospiterà "Un paese ritrovato". Molti gli appuntamenti musicali, con un concorso per barba e baffi d’epoca.

"Un evento non solo per i territori in cui si svolge – ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani – ma per tutta la Toscana". "Un anno fa parteciparono in 350 – ha commentato Bagni –: a iscrizioni ancora aperte, questo numero sarà superato con partecipanti anche da altre regioni". "Una manifestazione che unisce sport, volontariato e solidarietà – ha concluso Taccetti – grazie anche al ricco programma di eventi collaterali".