Ciclone Schlein anche a Firenze I gazebo ribaltano il risultato Elly fa il pieno con il 70 per cento

di Ilaria Ulivelli

Un ribaltone. Il risultato delle primarie Pd si sintetizza così, con un termine un po’ retrò ma che rende bene l’idea di quel che è accaduto. A sorpresa Elly Schlein si prende tutto. Da sfidante, con tutti i sondaggi a sfavore, a trionfatrice. La gente ha scelto. A Firenze, a scrutinio inoltrato, doppia Stefano Bonaccini, 70 a 30% su circa 12mila voti.

Una batosta inaspettata che lascia il segno. Tra gli iscritti il congresso si era concluso con Bonaccini al 58% (su 1.600 voti), ma l’apertura delle urne agli elettori ha provocato uno tsunami che ammutolisce i vertici locali del partitone, primo fra tutti il sindaco Dario Nardella che, dopo aver pensato di mettersi in gioco, ha fatto un passo di lato, affiancando il governatore dell’Emilia Romagna da portavoce nazionale della sua mozione. Il presidente toscano Eugenio Giani, tra i primi sostenitori di Bonaccini, da Scandicci guarda il bicchiere mezzo vuoto. Il risultato non potrà non avere ripercussioni politiche. E peserà sulla scelta dei prossimi candidati alle amministrative, in particolare a Firenze. Nel riposizionamento delle giunte. Nella ricollocazione delle correnti. E nella composizione delle alleanze.

Dal popolo dem sono arrivati messaggi chiari che non possono esserer ignorati se il Pd ha realmente intenzione di cambiare passo.

Ieri si è concluso anche il congresso regionale. Con un distacco solo leggermente più ristretto tra i due competitor ma diversamente inatteso. Si sapeva che il voto per i due contendenti nazionali avrebbe fatto da traino, ma la ridotta forbice del distacco tra Emiliano Fossi che è il nuovo segretario del Pd toscano e Valentina Mercanti è forse il segno che anche nella politica è arrivato il momento delle donne. "Buon lavoro a Elly Schlein e a Emiliano Fossi – dice Mercanti – Vittoria inequivocabile. Mi auguro che il Pd possa essere un partito aperto e plurale dove anche chi ha perso si possa sentire a casa. Ringrazio tutti i volontari che hanno reso possibile questa festa di democrazia".

Dal comitato Schlein subito allo scrutinio dei primi seggi sentinella si canta vittoria: "Stiamo andando benissimo, siamo al 70% in città, ovunque avanti", dice pieno d’entusiasmo l’assessore all’Ambiente di Palazzo Vecchio, Andrea Giorgio.

Ma gli echi di una scissione danno immediatamente uno scossone ai palazzi del potere. Sia Nardella sia Giani respingono con forza i boatos.

Strategie sbagliate? A Firenze il risultato è stato tranchant, il sindaco avrà di che riflettere. In tv per parlare dell’aggressione al liceo Michelangelo lo interrogano anche sul risultato delle primarie. E’ stanco e si vede, la maratona è stata lunga e impegnativa. Il risultato non rinfranca ma anzi preoccupa. A parte l’affluenza – a Firenze comunque dimezzata dal 2019 – ha poc’altro di cui gioire. Il presidente Giani cerca di guardare gli aspetti positivi delle periferie della Toscana. Ma la grande mole di voti arriva dalla provincia di Firenze. A Firenze trionfa Schlein. Ed è ancora qui che in Toscana si vincono le elezioni.