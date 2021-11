Firenze, 15 novembre 2021 - Imbarcazioni danneggiate, alberi caduti, strade inagibili a causa del vento e della mareggiata che hanno colpito l'isola d'Elba. L'ondata di maltempo sull'Arcipelago Toscano è dovuta al ciclone Blas, che si è spostato dalle Baleari fino alla Sardegna e che poi ha interessato il Tirreno. Il peggio, però, è ormai alle spalle perché il ciclone è andato verso la Liguria per poi calmarsi.

“Nei bassi strati si è formata un'area di bassa pressione, il ciclone Blas, che dalle Baleari è arrivato fino al mar Tirreno e ha determinato questi venti da sud est – spiega il direttore del consorzio Lamma Bernardo Gozzini – che hanno fatto una sfuriata sull'arcipelago con una velocità dai 70 ai 90 chilometri orari con picchi che hanno superato i 100, determinando anche l'innalzamento del mare, con l'onda che alla boa di Giannutri è arrivata ai quattro metri”. “Una situazione abbastanza normale per il periodo autunnale. I due mesi di ottobre e novembre – fa presente Gozzini – sono solitamente piovosi. Invece veniamo da un ottobre secco e un novembre poco piovoso e con temperature calde, sopra la norma”.

Sono arrivate dunque le piogge, ma non dureranno molto. Secondo le previsioni del Lamma, martedì 15 novembre sarà una giornata di precipitazioni sparse un po' su tutta la Toscana e sopratutto nelle aree interne. Si abbasseranno le temperature. Da mercoledì 16 e fino a domenica 21 novembre non sono previste precipitazioni, ma non mancheranno le nuvole. Da lunedì 22 novembre nuovo calo di temperature e potrebbe riprendere a piovere.