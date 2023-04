Ciclista nel dirupo Salvato al Pratello

Brutto incidente, ieri pomeriggio, per un ciclista nella zona di Travalle in località Pratello. L’uomo, in sella alla sua mountain bike, stava effettuando un giro con un gruppo di amici quando è caduto in una zona impervia sbattendo violentemente la faccia. Dopo l’allarme lanciato, intorno alle 18 sono intervenuti in zona i vigili del Fuoco di Firenze, Distaccamento di Calenzano, che insieme al personale sanitario hanno trasportato il ferito fino all’ambulanza per poi procedere verso l’ospedale con l’elisoccorso Pegaso. Sul posto anche personale Speleo Alpino Fluviale, l’ambulanza infermieristica della Misericordia di Calenzano e l’ambulanza della Misericordia di Mezzana. Stando ai primi riscontri l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.