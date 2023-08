Ciclista morto a Piombino: la bici e il volontariato sue grandi passioni

Scandicci (Firenze), 13 agosto 2023 – Due passioni, la bicicletta e il volontariato. Gli amici di Fabrizio Sventer, morto stamani a 79 anni travolto da un’auto durante un allenamento con la sua bici da corsa a Riotorto, vicino a Piombino, non hanno mai avuto dubbi su cosa amasse fare. Volontario storico dell’Humanitas di Scandicci, Fabrizio era autista d’ambulanza, un servizio che faceva da anni, che amava proprio per l'idea di aiutare il prossimo. Aveva il turno del mercoledì, ormai un appuntamento fisso. Perché il martedì, giovedì e domenica c’era l’allenamento in bicicletta. Anche quello imperdibile. La sgambata irrinunciabile per Fabrizio, atleta che nonostante i 79 anni in salita di giovani ne staccava ancora parecchi.

A Scandicci, gli amici volontari dell’Humanitas non riescono ancora a capacitarsi. Fabrizio lo scorso anno, in occasione del 125esimo anniversario della fondazione dell’associazione, aveva ricevuto la medaglia d’oro come benemerito del servizio, e davvero pare assurdo a molti pensare che non ci sia più. Il presidente Filippo Lotti, tutti i volontari si sono messi a disposizione della famiglia per ogni necessità.