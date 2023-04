Tragedia sulle strade del Mugello, chi è il ciclista morto a 47 anni

Marradi (Firenze), 24 aprile 2023 – Ieri era finalmente una bella giornata in Alto Mugello e il sole che ha fatto capolino ha invitato molti alle attività all’aperto. Purtroppo però per Vilmer Dalmonte, 47 anni, era in agguato il destino beffardo sulla strada provinciale Modiglianese. Nella zona era in atto una gara ciclistica, e c’erano molti cicloamatori e anche motociclisti che avevano approfittato della domenica di fine aprile per affiancare la corsa.

Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 11,30 in località Sessana, sulla provinciale Modiglianese tra S-ant’Adriano ed Abeto il ciclista, nato a Faenza e residente in provincia di Bologna vicino a Imola, sarebbe caduto dalla bici sulla quale stava pedalando. Durante la caduta ha sbattuto violentemente la testa ed è deceduto quasi sul colpo.

Secondo quanto si apprende il cicloamatore si trovava nella zona della gara, e inizialmente qualcuno ha pensato si trattasse di uno dei partecipanti, eventualità poi subito esclusa. Sul posto sono comunque subito intervenuti con la massima urgenza i carabinieri, il personale del 118 e gli agenti della polizia municipale.

La loro corsa è stata però purtroppo inutile e per lui non c’è stato niente da fare e i soccorritori hanno potuto solo constatarne il decesso. Rimane lo sconcerto di una mattinata di cicloturismo trasformata in tragedia. Fatalità sempre possibili, certo, ma difficili da capire e accettare quando toccano familiari, conoscenti o comunque persone nel fiore degli anni, come nel caso del 47enne.

Spetterà adesso ai carabinieri ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto, anche se pare non siano coinvolti altri veicoli, e che si sia trattato di una caduta dovuta ad una tragica fatalità in quel tranquillo estremo lembo di Toscana a due passi dal confine con il territorio dell’Emilia Romagna. La salma è stata già restituita alla famiglia.