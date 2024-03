Cade con la bici lungo un sentiero, grave un ciclista. Arrivano i vigili del fuoco

Figline Valdarno (Firenze), 17 marzo 2024 – Brutta caduta per un ciclista, tanto da richiedere anche l’intervento dei vigili del fuoco. E’ successo intorno alle 13 di oggi, 17 marzo, nel comune di Figline Valdarno, nella zona di via S. Martino a Altoreggi nei pressi del sentiero Cecchi.

I vigili del fuoco del distaccamento di Figline hanno raggiunto la zona con gli automezzi per poi proseguire a piedi raggiungendo l'infortunato; soccorso e immobilizzato l’arto dal personale sanitario, successivamente l’uomo è stato trasportato con una barella toboga a mano fino a raggiungere il veicolo sanitario per il trasporto in ospedale. Attivato l’elisoccorso regionale Pegaso 1.