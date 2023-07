Ciclismo amatori: fiorentini e toscani alla supermaratona

Firenze, 6 luglio 2023 – Saranno 59, domenica 9 luglio, i cicloamatori toscani che si presenteranno al via della quarantaduesima edizione della Ötztaler Radmarathon, la gara più dura delle Alpi, una classicissima della lunga distanza, un percorso unico da 227 chilometri con 5.500 metri di dislivello e 4 passi alpini fra Austria e Italia.

Al via fra altri 4.000 temerari, 780 dei quali italiani, i toscani contano di fare buona figura. In particolare dalla prima griglia scatterà con il numero 4 il lucchese Stefano Cecchini, 45 anni, della Copparo Cycling, già vincitore in passato della corsa. Altri numeri da tenere d’occhio il 129 dell’ex professionista fiorentino Stefano Casagrande, 61 anni, Tuscany Cycling, il 386 di Leonardo Olmi, 59 anni, fiorentino della Cicli Taddei, e, perché no, il 2317 dell’unica donna delle nostre parti in gara, la campigiana Ilaria Fontini, della Ciclistica Viaccia di Prato.

Insomma spettacolo assicurato in una data inedita, visto che fino all’anno scorso la Ötztaler si correva nell’ultima domenica di agosto. Dopo mesi di preparazione, i 4.000 ciclisti provenienti da 36 nazioni e cinque continenti affronteranno la granfondo, un mito che è anche un privilegio poter affrontare visto che ogni anno arrivano agli organizzatori oltre 19.000 richieste per far parte dei 4.000 corridori ammessi.

La Ötztaler Radmarathon è diventata una classica nel panorama alpino grazie al suo percorso. L'affascinante cambio di paesaggi, dalle valli fino alle montagne, contribuisce a creare un'atmosfera unica. In particolare, i quattro passi – Kühtai, Brennero, Giovo e infine il Rombo con i suoi 1.724 metri di altitudine – offrono uno scenario unico anche per gli spettatori. In dettaglio: partenza a Sölden alle 6,30, prevalentemente in discesa fino a Oetz (800 m). Poi salita fino al Kühtai (2.020 m). Si esce a Kematen e si prosegue in direzione Innsbruck (600 m). Salita al Brennero (1.377 m). Una breve pausa e poi discesa fino a Vipiteno (960 m). Salita regolare fino al Passo Giovo (2.090 m). Discesa molto tecnica fino a San Leonardo in Val Passiria (700 m) e poi come gran finale il Passo Rombo (2.474 m) con la discesa verso il traguardo di Sölden (1.377 m).