Ciclabile in viale Redi e nuovi allacci La settimana di cantieri per le strade

La prosecuzione dei lavori della pista ciclabile in viale Redi, ma anche i nuovi allacci in via Righini, via Fra’ Passavanti e via del Moro. Sono alcuni dei principali interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l’istituzione di nuovi provvedimenti di circolazione. Per quanto riguarda la pista ciclabile in viale Redi tra via Maragliano e piazza Puccini, da lunedì le lavorazioni interesseranno la corsia di svolta da via Maragliano a viale Redi con chiusura al traffico. Previsti anche restringimenti di carreggiata in via Maragliano (tra i numeri civici 153 e 157) e viale Redi(tra via di Novoli e il numero civico 193). Percorso alternativo via di Novoli-inversione di marcia alla rotatoria-viale Redi. I lavori si concluderanno il 26 settembre. Ecco alcuni gli altri interventi previsti in settimana.

Via Righini: inizieranno domani i lavori per un nuovo allaccio alla rete idrica. Fino al 1 settembre la circolazione sarà interrotta tra via Viviani e largo Fermi. Itinerario alternativo per raggiungere largo Fermi da lato di via Pian dei Giullari: piazza Volsanminiato-via Torre del Gallo-via del Giramontino-viale Galileo-viale Torricelli-viale del Poggio Imperiale-piazzale del Poggio Imperiale-largo Fermi.

Via Fra’ Passavanti: anche in questo caso si tratta di un nuovo allaccio alla rete idrica. Da domani a venerdì la strada sarà chiusa tra via Madonna della Querce e via Goito. Percorso alternativo: via Madonna della Querce-via Maffei-via Goito.

Via di Mantignano: per estensione della rete dell’acquedotto domani sarà istituito un divieto di transito nel tratto via di Ugnano-via dei Cadolingi. Percorso alternativo: via di Ugnano-via di Castelnuovo-via del Chiuso-via dei Cadolingi-via di Mantignano. Termine previsto 1° settembre.

Via del Pavone: per un cantiere edile da domani sarà in vigore un divieto di transito tra via dello Sprone e via dei Vellutini. Termine previsto 25 dicembre. Via delle Brache-via del Canto Rivolto: per una ristrutturazione edile da domani scatterà la chiusura di via delle Brache (tra piazza dei Peruzzi e via dei Neri) e via del Canto Rivolto (tra piazza dei Peruzzi e via delle Brache). I provvedimenti rimarranno in vigore fino a 23 dicembre.

Via di San Paolino: anche in questo caso si tratta di un cantiere edile. Lunedì 28 agosto sarà chiuso il tratto tra piazza San Paolino e via del Porcellana.