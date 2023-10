"Ciclabile già da rifare dopo un anno". Uniti per Signa va all’attacco

"Una pista inaugurata a ottobre 2022 e quasi subito vittima di crepe e degrado". A sollevare il caso della ciclabile che collega via Arte della Paglia a via Pistoiese, il capogruppo di Uniti per Signa, Gianni Vinattieri, e il consigliere Simone Lulli. "Nel luglio 2019 sindaco, giunta e maggioranza approvarono il progetto definitivo della nuova pista fra via Arte della Paglia e via Pistoiese, passando da via delle Bertesche e dalla via vicinale della Monaca – spiegano - per quasi un milione di euro: 632.000 euro di finanziamento regionale e 325mila di mutuo del Comune. A tutt’oggi resta senza motivazione il passaggio in via della Monaca ,che la rende pista promiscua per il passaggio dei mezzi agricoli, la scelta di attraversare una zona agricola immersa nell’oscurità e il rifiuto di sfociare in via Pistoiese sfruttando l’area di via Dino Campana e via I maggio. In ogni caso, nel febbraio 2020, sono stati affidati i lavori con un ribasso del 23,42% e il Comune ha deciso di impiegare tali soldi per lavori complementari e per l’illuminazione della pista. Ma questi interventi non sono mai stati realizzati, per l’aumento di costi energetici e materie prime. Infine, a poche settimane dall’inaugurazione, sono apparsi i problemi, con crepe e addensamenti di acqua. Nonostante ciò, la maggioranza ha approvato il trasferimento alla ditta appaltatrice di ulteriori 33.338 euro per i maggiori costi. È delle scorse settimane infine la temporanea riparazione di alcune crepe, pubblicizzata sui social".

Proprio l’assessore ai lavori pubblici Andrea Di Natale ha infatti pubblicato su Facebook l’immagine dei lavori appena terminati. " Il problema non è dovuto alla tipologia di materiale o alla qualità dell’intervento – dice Di Natale – come alcuni sostengono, ma a movimenti del terreno in un solo punto. La ditta ha fatto alcune sigillature, che speriamo possano essere risolutive. In ogni caso, i lavori sono stati fatti in garanzia e non hanno avuto costi aggiuntivi per i cittadini".

Lisa Ciardi