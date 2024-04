Ciclabile di Ellera, altri lavori

La ciclabile di Ellera sarà migliorata e l’impatto sul giardino pubblico attenuato. Le soluzioni da adottare arriveranno a giorni agli uffici del Comune così come concordato con i tecnici nel corso dell’assemblea pubblica, che ha dato ragione alle proteste degli abitanti. La realizzazione della ciclovia dell’Arno non trova infatti pace, almeno nel tratto fiesolano . Dopo il "buco" fra Compiobbi e Girone, con il tracciato che è ancora da progettare, adesso a deludere le aspettative è la lingua di terra battuta, che è stata realizzata, invece che verso il fiume, al centro del prato del giardino pubblico Ellera, spazio di ritrovo e passeggiate. "Il tracciato sarà avvicinato alla staccionata- ha detto l’assessore Iacopo Zetti-e parte del manto erboso sarà ripristinato". Il punto è stato fatto nell’ultimo consiglio a seguito dell’interrogazione presentata Tommaso Manzini, capogruppo di Fiesole Europa . "La ciclabile segue un progetto che precede la realizzazione delle briglie sull’Arno e quindi al momento della costruzione è stato necessario fare delle modifiche, con un risultato che, - riconosce Zetti- non proprio felice ". Ma il giardino presenta anche un’altra criticità: i recenti sopralluoghi hanno evidenziato che in caso di maggiore portata, l’acqua del fiume si sposta a destra. "La situazione andrà dun monitorata perché- chiude Zetti- c’è un rischio di erosione del muro che sostiene il giardino".

D.G.