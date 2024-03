Ciappi tenta il bis: "Avanti con i progetti"

"La mia ricandidatura è suggerita dalla volontà di portare avanti progetti di comunità a favore dei più giovani e delle famiglie, di rafforzare la macchina comunale per potenziare i rapporti con i cittadini". Sono questi alcuni dei punti salienti da cui il sindaco Roberto Ciappi ha accettato di ricandidarsi per dare continuità al percorso attivato in questi anni del suo mandato. "Cinque anni in cui abbiamo posto al centro i bisogni e le vocazioni del territorio, cinque anni in cui anche nei momenti più complessi la comunità ha giocato un ruolo di primo piano. Ed è questo il filo conduttore che intendo continuare a tessere per il futuro. C’è ancora tanta voglia di fare per mettere in piedi un modello di comunità solidale" continua Ciappi. Per il sindaco di San Casciano l’impegno è ad "accentuare il profilo culturale dell’ente, realizzare progetti e interventi nel settore turistico, nell’ambiente e soprattutto nelle opere pubbliche con piccole e grandi manutenzioni ordinarie e straordinarie nel campo della viabilità, della messa in sicurezza, del contrasto al dissesto idrogeologico". Accanto a questo "il lavoro svolto per i servizi scolastici, senza mai alterare le tariffe, e la volontà di andare incontro alle esigenze delle famiglie. Un esempio su tutti è la presenza nei nostri plessi scolastici che sono ben 14 in tutto il territorio comunale di cucine interne". Per quanto riguarda gli investimenti, "il 2023 ha visto la realizzazione del nuovo polo di servizi per la sicurezza situato nell’area del Bardella, frutto di un investimento del Comune per un importo complessivo pari a 1 milione e 200mila euro, che accoglie la caserma dei vigili del fuoco, la sede dei carabinieri forestali, la struttura della Coc della Protezione civile. Un importante punto di riferimento per la sicurezza del territorio e della popolazione".

Andrea Settefonti