"Ciao Sergio", la città ricorda Staino. La serata per il vignettista all’Aurora

Il ricordo di Sergio Staino (foto), domani al teatro Aurora. Appuntamento alle 20,45 per l’evento voluto dalla famiglia e dal Comune, organizzato dalla scuola di musica con il contributo della Città Metropolitana. Presenteranno la serata Paolo Hendel e Daniela Morozzi; ma tanti saranno gli artisti che saranno presenti per lasciare il loro pensiero e ricordo al vignettista papà di Bobo, scomparso lo scorso 20 ottobre. Attesi Paola Turci, Ernesto Bassignano, Flaco Biondini, Maria Cassi, Vittorio Conti, Alessandro D’Alessandro, Annalisa Cuzzocrea, Massimo Gramigni, Silvio Greco, Alessio Lega, Francesca Lorimer, Anna Meacci, Angelo Pelini, Marta Regoli, Chiara Riondino, David Riondino, Sergio Sacchi, Andrea Satta, Fulvia Serra, Caterina Staino, Ilaria Staino, Claudio Vanni, Peppe Voltarelli. In programma anche inserti dallo spettacolo "Concerto per matita e orchestra" su musiche originali in stile swing ispirate ad alcune delle strisce di Sergio Staino degli anni ‘80 e ‘90 contestualmente proiettate. Gli esecutori saranno Andrea Rinaldi al pianoforte, Alessandro Fabbri alla batteria, Michele Staino al contrabbasso, Claudio Ingletti al sassofono, David Micheloni al clarinetto. "Sergio Staino – ha detto il sindaco Fallani – è stato il vero primo cittadino di Scandicci. Ha saputo dare al territorio e ai suoi abitanti tutta la cura, l’attenzione, l’affetto e l’importanza che si riservano alle cose speciali, quelle di famiglia, le più preziose che si hanno. Scandicci senza Sergio non è più la stessa ma cercheremo di fare tutto il possibile perché chi verrà da noi possa continuare a trovare i segni della sua presenza".