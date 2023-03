Ciao Gisella, Grassina perde una colonna

di Manuela Plastina

Gisella Hurtante in Porcinai è stata per tanto tempo una presenza familiare, un punto di riferimento per Grassina. Ieri una folla di persone l’ha salutata per l’ultima volta al funerale che si è tenuto nella chiesa di San Michele Arcangelo, a pochi passi da quel negozio di fotografia di cui aveva preso le redini da undici anni insieme ai figli. Presenti anche molti commercianti della frazione ripolese. Gisella (foto) se n’è andata a soli 64 anni dopo aver lottato contro la malattia con tutte le sue forze. E di forza ne aveva tanta: lo ha dimostrato all’indomani della morte del marito Stefano Porcinai, il fotografo che ha raccontato Grassina e in particolare ha immortalato anni di Rievocazione storica della Passione di Cristo. Lui se n’è andato il 30 aprile del 2012 e da allora Gisella e i figli Riccardo, Giulio, Martino e Carlotta Porcinai hanno portato avanti la sua passione nel negozio Rapid Foto Center in cui tutta la famiglia ha investito tanto.

In questi anni, Stefano è stato ricordato in mostre e iniziative. Sempre era presente Gisella a ricordare l’arte e la professionalità del marito.

Tra pochi giorni andrà nuovamente in scena la Rievocazione della Passione di Grassina: centinaia di figuranti son pronti per vestirsi coi costumi d’epoca e inscenare il corteo e recitare nelle scene del Calvario. Stavolta lo dovranno fare con – come sempre – nel cuore e nella mente Stefano Porcinai e ora anche il sorriso della sua dolce metà Gisella.