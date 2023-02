"Ci sono troppi rischi" "Modalità sbagliate"

"I residenti di Via Accademia del Cimento sono giustamente contrariati all’idea di andare via di casa perché non sanno se e quando vi ritorneranno – tuona il Capogruppo della Lega a Palazzo Vecchio Federico Bussolin (nella foto) – Non è una questione di Pnrr, ma di serietà, qualità che chi amministra ha dimostrato di non avere, vedi Via Torre degli Agli. L’atteggiamento della giunta è sconsiderato: hanno presentato progetti senza chiedere nulla a chi abita quelle case da decenni e ora, per non perdere i finanziamenti, vogliono far sloggiare famiglie e persone anziane dalla loro abitazione senza che questi lavori siano urgenti o strutturali. Ma di che stiamo parlando?".

"Abbiamo voluto organizzare una nuova assemblea per venerdì (alle 17 a Casa Caciolle), invitando tutti i gruppi consiliari, perché la politica deve farsi carico delle paure e delle domande delle persone – annuncia il consigliere di Sinistra progetto Comune Dmitrij Palagi – Non sono numeri. Hanno dei diritti. Riteniamo sbagliate le modalità con cui il Comune ha scelto di rivolgersi alla cittadinanza. Lavoreremo per facilitare soluzioni che diano dignità ai nuclei assegnatari, senza strumentalizzare".

"Comprendo le preoccupazioni degli abitanti, che ben conoscono i ritardi nei lavori dell’edilizia pubblica, come via Torre degli Agli e le casette di legno in viale Guidoni – sospetta il capogruppo di Fratelli d’Italia Alessandro Draghi – Il timore è che il trasloco sia a senso unico senza possibilità di tornare mai più in via Accademia del Cimento; i lavori non dureranno mai due anni e molti perderanno i loro appartamenti originari finendo in spazi più angusti e magari in un quartiere diverso dal 5, per le persone anziane è un grande shock cambiare zona, specialmente per quelli che risiedono lì dal 1972".

