"Ci batteremo per temi centrali come giustizia climatica e sociale"

Diciannove donne e diciassette uomini per il Consiglio comunale. E un mix di competenze ed esperienza in tutti e cinque i quartieri. Ecolò e Alleanza Verdi e Sinistra Italiana lanciano le proprie candidate e i propri candidati per la Firenze di domani, insieme alla coalizione di centrosinistra e alla candidata sindaca Sara Funaro (la presentazione oggi alle 12.30 in viale Fratelli Rosselli). Capilista per il consiglio comunale sono Vincenzo Pizzolo (nella foto), segretario cittadino di Sinistra Italiana e consigliere del Q5 uscente, Caterina Arciprete, co-portavoce di Ecolò Firenze, ed Egidio Raimondi, co-portavoce metropolitano di Europa Verde. Giustizia sociale e giustizia climatica sono i temi centrali su cui si innestano proposte e impegno di AVS ed Ecolò per permettere alla coalizione di centrosinistra che si candida a governare Firenze per i prossimi cinque anni di mantenere il giusto equilibrio tra innovazione e conservazione in una città che ha una lunga storia ma che deve e necessità di affrontare le sfide del futuro.