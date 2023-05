Chopard oro e brillanti strappato per strada ’Trasfertisti’ arrestati dai ’Falchi’ della Mobile

Due "trasfertisti" campani di 44 e 43 anni: sarebbero loro i motociclisti identificati dai ’Falchi’ della Mobile comandanti dal Commissario Capo Vincenzo Verrone quali presunti autori di due rapine, il 14 dicembre del 2021 e il 3 gennaio 2022. La prima a Firenze, la seconda a Rapolano Terme, nel Senese, unificate dal pm: stesso procedimento perché per la ’mano’, le mani anzi, sarebbero le medesime. Si tratta di Fabio Platone e di Ciro Fiorillo residenti a Napoli. Prima ordinanza eseguita a Napoli nei confronti di Cirillo; Platone invece aveva fatto perdere le tracce ed era stato decretato latitante è stato catturato poi, a Prato, in un appartamento in fase di ristrutturazione dove si era rifugiato, potendo contare pare su appoggi in loco.

I colpi sempre in moto. Il 14 dicembre 21 una 60enne scesa dal fuoristrada in zona stadio era stata avvicinata da 2 motociclisti travisati dai caschi integrali. Uno aveva tentato di prenderle la borsa, lei avev reagito, allora le era stato preso un Chopard, orologio d’oro con brillanti, valore 40.000 euro. A inizio di gennaio ’22 il colpo in un parco termale a Rapolano; un socio o dipendente uscito dal lavoro aveva notato una gomma della sua auto sgonfia. Un ’diversivo’ per distrarlo, per non farlo allontanare. Poi l’aggressione, un finestrino dell’auto frantumato e la borsa con l’incasso (24.000 euro) che prende il volo.

g.sp.