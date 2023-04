Choc piazza Vieusseux Due passanti rapinati Coltellate in faccia

Passeggiando in bicicletta una tranquilla sera, vigilia di festa, in piazza Vieusseux, luogo ameno e piacevole, non esattamente da annoverare tra i punti degradati. Passeggiando in bicicletta ci può essere, c’è, anzi, qualcuno che si avvicina a piedi alle tue spalle, alla bici, tira un paio di calci ben assestati ai raggi delle ruote. Cadi, ruzzoli e già mezzo ammaccato vieni sormontato, sovrastato da uno sconosciuto che comincia picchiare senza ritegno. Vuole il tuo zaino, quello che tu, aggredito, cerchi invano di usare come scudo a protezione dalle botte.

Il brutto è che è relativamente presto, saranno le 21,30-21,40, per cui non c’è il deserto, qualche passante vede la scena e costringe il bandito a battere in ritirata, verso Piazza Ludovico Antonio Muratori, la vicina fermata della tramvia dello Statuto per disimpegnarsi. Fuga protetta da due guardaspalle che si mettono tra lui e la muta di inseguitori, gente indignata che cerca di stare dietro al bandito per bloccarlo. Uno quasi ci riesce. E comunque la descrizione della vittima, il giubbotto verde che indossa il rapinatore dal rapinatore, lo inchiodano in piazza Vieusseux.

L’uomo in bicicletta aggredito è un 35enne, origini nuoresi, vive a Firenze. Sarà medicato per un trauma cranico, lesioni multiple, un bernoccolo in testa. Gli è andata bene, la prognosi è lieve: sette giorni.

Non bastasse arriva di lì a poco, in piazza, un peruviano: malconcio, ha un taglio in faccia, sanguina copiosamente, dice che è stato aggredito a un nordafricano con un coltello. Voleva i soldi, gli ha preso le cuffiette stereo. Al sudamericano, 33 anni, è andata peggio. E’ messo piuttosto male: per lui i medici stileranno una prognosi di venticinque giorni.

L’aggressore è lo stesso, un marocchino raggiunto in via Bandini, bloccato e preso in consegna da agenti di un paio di volanti, divisi i compiti tra chi soccorre i feriti (e raccoglie le loro prime testimonianze, decisive) e chi si è messo a cercare il fuggitivo in zona riconosciuto e preso. Non ha il coltello con cui deve avere ’aperto’ il peruviano, però non ha fatto in tempo a liberarsi delle cuffiette. La Questura avvisa il pm di turno Massimo Bonfiglio e si procede con l’arresto per la rapina aggravata e la denuncia delloc straniero, senza fissa dimora, in quanto clandestino.

giovanni spano