Choc ai giardini di via Toscanini. Un sedicenne accoltellato alle spalle

Choc ai giardini di via Toscanini, a Novoli: in un’aggressione fra giovanissimi, un 16enne è stato accoltellato alla parte posteriore del torace. Medicato a Careggi, ne avrà per trenta giorni. Il fatto venerdì pomeriggio. Secondo quanto ricostruito, ma la dinamica è da chiarire, il 16enne era in compagnia di un amico quando sarebbe nato un diverbio con altri due coetanei culminato con l’accoltellamento. Il giovane, di origini peruviane, sarebbe poi rientrato a casa ma accusando problemi a respirare è stato chiesto l’intervento del 118 ed è stato portato a Careggi dove ha ricevuto una prognosi di 30 giorni.

"I cittadini sono preoccupati davanti a questo ennesimo episodio di violenza e microcriminalità nei giardini di Firenze", commentano il capogruppo Lega in Palazzo Vecchio Federico Bussolin e il Segretario Lega Firenze Barbara Nannucci. "È di pochi giorni fa un’aggressione al quartiere Isolotto- Legnaia ai giardini in zona via Canova. Le aree verdi sono diventate ricettacolo di degrado e risse. Firenze non è sicura nemmeno negli unici spazi destinati al “relax”, di giovani e meno giovani, come i giardini. C’è un problema di mentalità politica a sinistra che impedisce di reprimere il crimine con la forza delle regole. Chiediamo, a tutela dei residenti, di rafforzare la presenza delle stazioni mobili della Polizia Municipale davanti alle aree verdi più a rischio e di aumentare la installazione di sistemi di videosorveglianza per monitorare i giardini (e zone limitrofe) e coloro che li frequentano".