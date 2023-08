Publiacqua, a Firenze chiusa via Pistoiese tra via della Sala e via Umbria

Firenze, 22 agosto 2023 - Per scavo urgente di Publiacqua è chiusa via Pistoiese tra via della Sala e via Umbria, a Firenze. A darne comunicazione la stessa Publiacqua e il Comune di Firenze. Con il rientro di molti fiorentini in città ci potranno essere ripercussioni sul traffico.

Il percorso alternativo è: via Campania - via San Donnino - via Lazio - via Sala - via Lombardia - via Umbria - via Pistoiese. L’intervento dovrebbe concludersi nel pomeriggio, per cui i disagi dovrebbero verificarsi solo nella giornata di oggi. Via Pistoiese è un'arteria importante della città, per questo è indispensabile concludere i lavori entro oggi.