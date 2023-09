Chiusura dell’asilo, oggi il consiglio straordinario

Appuntamento oggi alle ore 19 con il consiglio comunale straordinario sulla chiusura dell’asilo nido di Fiesole, indetto a seguito della richiesta presentata dai consiglieri del gruppo di centrosinistra Fiesole Europa Tommaso Manzini, Serena Lippi, Fabrizio Baroncini, Barbara Nuti. L’adunanza sarà aperta, ovvero prevede la possibilità per il pubblico di intervenire. Le iscrizioni si raccoglieranno al momento. Come concordato nell’assemblea dei capigruppo, ci sarà spazio per dare la parola a dieci persone in rappresentanza delle famiglie dei 48 bambini a oggi senza asilo e dei sindacati dei lavoratori che gestiscono il servizio e che al momento sono in cassa integrazione.

Ogni intervento non dovrà superare tre minuti. L’assise consiliare segue l’annuncio della settimana scorsa del sindaco Anna Ravoni che l’asilo nido di Fiesole riaprirà a novembre alla Caldine. Come è noto i locali individuati sono quelli di proprietà del Gruppo BNP Paribas. Si tratta di fondi commerciali che si trovano sotto i portici di piazza dei Mezzadri, su cui il Comune si era concentrato fin dall’inizio della vicenda. Questi locali, insieme a quelli adiacenti di proprietà della Parrocchia di Caldine, che già aveva dato la propria disponibilità, ospiteranno infatti la sede temporanea del Nido Nencioni di Borgunto, dichiarato non più idoneo a ospitare una scuola a seguito di una perizia tecnica conclusa in agosto. "Questo è quanto l’amministrazione ha annunciato ai genitori ma ancora non esiste una comunicazione su tempi e modalità. Ci aspettiamo- dichiara il capogruppo di Fiesole Europa Tommaso Manzini- che il consiglio comunale sia l’occasione per fare chiarezza". Da capire ci sono anche le modalità sui previsti indennizzi e i voucher a sostegno delle famiglie che dovranno sostenere maggiori spese. Per fare il punto sulla situazione sarà quindi presentata una mozione e una interrogazione sullo stato di salute di tutte le scuole di Fiesole.

Daniela Giovannetti